Россия ночью запустила по Украине 24 'Шахеда': силы ПВО сбили 17 дронов

Ночью 20 сентября государство-террорист Россия атаковала Украину с воздуха, направив для ударов 24 дрона-камикадзе "Шахед". Четвертые сутки подряд защитникам неба удалось предотвратить массированные поражения, сбив 17 целей.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Детали об обезвреженных вражеских беспилотниках со временем предоставят Воздушные силы.

В утренней сводке относительно военной обстановки Генштаб указал, что оккупанты атаковали нашу страну ударными БПЛА типа Shahed-136/131.

Из зафиксированных 24 вражеских дронов 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Пока информация о последствиях очередной российской террористической атаки еще уточняется.

Напомним, что этой ночью ряд областей Украины охватила воздушная тревога из-за пусков врагом "Шахедов". После о взрывах заявили в Кременчуге Полтавской области. По данным ОВА, регион атаковали российские ударные БПЛА, детали об этом власти пообещали предоставить позже.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущую ночь и утро, 19 сентября, оккупанты запустили по Украине 30 "Шахедов" и баллистическую ракету "Искандер-М". Силы ПВО обезвредили 27 дронов: часть из них привела к прилету во Львове, а ракета ударила по Кривому Рогу.

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