Россия ночью запустила по Украине 30 дронов и 'Искандер-М': силы ПВО сбили 27 целей

Ночью 19 сентября Россия нанесла массированные удары по Украине, запустив 30 дронов-камикадзе и баллистическую ракету. Силы противовоздушной обороны отразили эту третью подряд атаку агрессора, сбив 27 ударных БПЛА.

Об этом рассказали в воздушных силах ВСУ. К сожалению, произошло попадание "Шахеда" во Львове, а российский "Искандер" прилетел по Кривому Рогу.

Отмечается, что во время этой атаки были зафиксированы пуски врагом 30 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ).

Кроме этого, из временно оккупированного Крыма оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер-М" в направлении Кривого Рога.

"В результате боевой работы 27 "Шахедов" уничтожен противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях. Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня", – сообщили в Воздушных силах.

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По словам начальников ОВА известно, что этой ночью 15 "Шахедов" были сбиты на Львовщине, десять – на Николаевщине, а утром один вражеский дрон уничтожили на Днепропетровщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ночной воздушной атаки РФ по Украине 17 сентября защитники неба сбили все шесть дронов Shahed и шесть из десяти крылатых ракет. А в ходе следующей, 18 сентября, силами ПВО было уничтожено 35 из 41 вражеской цели – 18 из 24 "Шахедов" и все 17 ракет.

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