Оккупанты ночью ударили по Кривому Рогу: вспыхнул пожар

Ночью 19 сентября российские террористы в который раз ударили по Кривому Рогу. Попадание пришлось в многоэтажное здание.

О последствиях атаки сообщил в Telegram начальник совета обороны Александр Вилкул. Отмечается, что на 4 этаже неэксплуатируемого здания возник пожар, но его быстро ликвидировали. К счастью, обошлось без жертв.

В то же время взрывной волной повреждены три фасада рядом в многоэтажках. Выбиты окна и двери, в частности в детском саду и школе. На опубликованных в сети видео слышно, что взрыв был весьма мощным.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 19 сентября россияне устроили очередную атаку дронами и ракетами на украинские города. Около 3:00 взрывы прогремели в Кривом Роге на Днепропетровщине. Также они были слышны в Одессе, Львове и Хмельницкой области.

– Россия во время ночной атаки по Украине 19 сентября нанесла удар дроном-камикадзе по Львову. В результате возник пожар на промышленном складе и пострадал мужчина.

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