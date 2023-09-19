Россия атаковала Украину ракетами и дронами: в Кривом Роге, Львове и Хмельнитчине раздались взрывы

Российские оккупанты в ночь на вторник, 19 сентября, устроили очередную атаку дронами и ракетами на украинские города. Около 3:00 взрывы прогремели в Кривом Роге на Днепропетровщине. Также их было слышно в Одессе, Львове и в Хмельницкой области.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул на своем канале в Telegram подтвердил взрывы в городе. Он призвал местных жителей не выкладывать фото и видео в сеть.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал он.

В Воздушных силах ВСУ в 3:05 объявили ракетную опасность для Днепропетровской и Запорожской областей. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" написал, что взрывы в Кривом Роге, скорее всего, были связаны с применением войсками России баллистического вооружения.

Также в это время была объявлена тревога для центральных, южных и западных областей. Она была связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.

Около 2:00 громкий взрыв был слышен в Одессе, сообщил корреспондент OBOZREVATEL. По данным мониторинговых каналов, он был связан с работой сил ПВО по дронам оккупантов.

Видео дня

Также взрывы прозвучали в Хмельницкой области. Их подтвердил первый заместитель главы ОВА Сергей Тюрин. По его словам, работала ПВО.

"Хмельнитчина. Слышны взрывы. Работают силы ПВО", – отметил он.

Около 4:30 взрывы были слышны во Львовской области, сообщил глава ОВА Максим Козицкий. Там работали силы ПВО.

Кроме того, по его словам, было громко в части Львова.

"В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина!" – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября оккупанты ударили по Харькову. Враг запускал ракеты из российского Белгорода, есть попадание в производственную зону Холодногорского района города.

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