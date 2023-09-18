В Харькове раздались взрывы: сообщается о применении баллистических ракет
Российские оккупационные войска вечером в понедельник, 18 сентября, ударили по Харькову. Первые взрывы в городе было слышно около 23:00. Предварительно, враг запускал ракеты из российского Белгорода.
Обстрел подтвердил глава Харьковськой ОВА Олег Синегубов на своем канале в Telegram. Он призвал харьковчан находится в безопасных местах. "Взрывы в Харькове! Находитесь в укрытиях!" – написал он.
Мэр города Игорь Терехов отметил, что под ударом врага, предварительно, находится центральная часть областного центра.
Позже он сообщил, что, по предварительным данным, есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района города.
В Воздушных силах ВСУ объявили в Харьковской области ракетную угрозу. "Харьковская область – применение баллистического вооружения! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – написали военные.
Глава ОВА позже также подтвердил, что оккупанты нанесли удары по Холодногорскому району Харькова. По его словам, предварительно обошлось без пострадавших.
Информация о последствиях попаданий уточняется.
Тем временем российские паблики публиковали в сети кадры вылетов ракет в российском Белгороде. Одна из них якобы разорвалась над городом.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 сентября войска РФ снова атаковали Харьков ракетами. В городе раздалось по меньшей мере пять мощных взрывов. Враг попал по предприятию, там вспыхнул пожар.
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