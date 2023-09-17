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Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300: первые подробности

София Закревская
War
1 минута
4,9 т.
Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300: первые подробности

В ночь на воскресенье, 17 сентября, российские оккупационные войска снова атаковали Харьков ракетами. В городе раздалось по меньшей мере пять мощных взрывов.

Обстрел подтвердили мэр Харькова Игорь Терехов и Харьковская ОВА. Там отметили, что это уже вторая вражеская атака на город в сутки.

По данным мониторинговых каналов, по Харькову россияне ударили ракетами С-300, которые традиционно запускали с территории Белгородской области РФ.

Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300: первые подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска 16 сентября атаковали Харьков ракетами "Искандер". Вследствие этого пострадали не менее пяти мирных жителей, от попадания снаряда образовалась семиметровая воронка.

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