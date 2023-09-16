Оккупанты нанесли удары по Харькову: есть попадания. Все детали

Российские войска 16 сентября атаковали Харьков: в облцентре раздались взрывы. Захватчики нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. На места прилетов выехали экстренные службы.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!" – написал Синегубов в 11:10.

Факт атаки также подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", – отметил мэр города.

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Впоследствии Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по облцентру: есть прилеты.

"Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков. Экстренные службы выехали на места попаданий. Находитесь в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги!" – написал глава Харьковской ОВА.

По предварительным данным, атаку оккупанты совершили из российского Белгорода. В белгородских пабликах появились видео запусков. Судя по разговору за кадром на одном из видео, россиянам очень нравится, когда государство-террорист атакует Украину.

"Враг еще раз нанес удары по Харьковщине из Белгорода – предварительно из ЗРК С-300. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается", – отметил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник ("Марсель").

Об объявлении воздушной тревоги в Харьковской области в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили в 11.11.

Через несколько минут "покраснели" также Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская и Одесская области. В этих регионах объявлено об угрозе баллистики.

Около 11.50 в регионах начались отбои тревоги.

Напомним, ранее в Воздушных силах оценили запасы ракет в России и риски для Украины этой осенью. Защитники украинского неба считают, что к осени 2023 года у государства-агрессора накопичено меньше ракет, чем год назад. Однако атаки врага по Украине продолжатся, в частности, с применением дронов-камикадзе иранской разработки типа Shahed.