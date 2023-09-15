В Воздушных силах оценили запасы ракет в России и риски для Украины осенью

У страны-агрессора РФ осенью 2023 года осталось меньше ракет, чем было год назад, осенью 2022-го. Однако атаки противника по Украине продолжатся, в том числе и с применением дронов-камикадзе иранской разработки типа Shahed.

Запасы ракет у оккупантов оценил представитель командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат. Он выступил в эфире телемарафона "Єдині новини" в пятницу, 15 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Надо уточнить, что ракет (у России. – Ред.) меньше по состоянию на осень 2023-го года в разы, чем было по состоянию на 2022 год", – сообщил военный.

Он подчеркнул: несмотря на западные санкции, страна-террорист может производить ракеты и БПЛА.

"Но производство ракет продолжается, они их изготавливают, западные комплектующие там есть. И в ракетах, и в Shahed... И западные СМИ тоже это подчеркивают, что как бы ни работали санкции, все равно Россия продолжает получать комплектующие для ракет", – сказал Игнат.

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Как писал OBOZREVATEL, 10 сентября директор израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа заявил, что Иран намерен продать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА, которые уже используются оккупантами в полномасштабной войне против Украины. В то же время ряд поставок оружия между Тегераном и Москвой был сорван.

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