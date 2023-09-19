Во Львове в результате атаки 'Шахедами' вспыхнул пожар на складе: из-под завалов спасли двух человек

Страна-агрессор Россия во время ночной атаки по Украине 19 сентября нанесла удар дроном-камикадзе по Львову. В результате возник пожар на промышленном складе и пострадали два человека.

Перед тем в регионе раздавались звуки взрывов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram-канале.

"Все соответствующие службы выехали на место. Работаем по протоколу", – написал он.

Отметим, что ночью вторника Россия устроила третью подряд воздушную атаку по Украине. С двух часов по регионам начала распространяться тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о запусках врагом ракет и ударных БПЛА.

Для Львовщины дважды объявляли угрозу от дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Отмечалось, что противовоздушная оборона работает над сбитием вражеских целей.

Около пяти утра мэр Львова Садовый указал, что в области есть угроза повторной атаки, но ПВО на страже – звуки взрывов, которые раздавались в это время, были работой защитников. А уже впоследствии он подтвердил удар "Шахеда" на территории города, в результате чего загорелась крыша промышленного склада в одном из районов и есть пострадавшие.

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По словам главы ОВА Максима Козицкого, в результате этой атаки загорелся промышленный склад в облцентре. На момент 05:40 из-под завалов достали женщину.

"На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы. Воздушная тревога продолжается! Опасность новых атак остается!" – отметил он.

После 06:00 чиновник подчеркнул, что угроза вражеских ударов прошла. По уточненным данным, из-под завалов во Львове достали двух человек – женщину (предварительно, без травм ) и мужчину в тяжелом состоянии.

"Больше информации позже. Спасибо нашей Противовоздушной обороне. Она сегодня достойно приняла очень сложный вызов", – написал Козицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ночной воздушной атаки РФ 15 августа по территории Львовской области попали шесть крылатых ракет, еще одну сбили силы ПВО. В результате прилетов пострадали 19 человек, было повреждено около полусотни домов.

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