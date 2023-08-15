По Львовщине попало шесть российских ракет, еще одну сбили силы ПВО: новые подробности атаки

По территории Львовской области ночью 15 августа попало 6 российских крылатых ракет, еще одна была сбита силами ПВО. В результате атаки пострадали 15 человек, самой молодой из которых 10 лет, самой старшей – 72.

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О последствиях российского теракта сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он отметил, что большинство пострадавших имеют царапины и порезы из-за выбитых окон, а также ушибы. Пять человек были госпитализированы.

Всего в городе потерпели разрушения этой ночью около 40 домов: 20 – в Железнодорожном районе, преимущественно на улицах Каховской и Патона, 15 частных домов в Ставчанах Львовского района, из которых 6 – критически повреждены, еще 4 – в селе Суховоля Львовского района.

Козицкий подчеркнул, что в самом городе в домах произошло возгорание, там повреждены окна и крыши. В частности, во Львовском медицинском профессиональном колледже "Монада" выбиты окна, также произошли пожары в трех зданиях промышленного предприятия. Также пострадало здание детсада из-за попадания ракеты на его территорию.

В области, кроме домов, пострадали легковые автомобили. К счастью, обошлось без жертв.

Козицкий напомнил, что подать запрос на получение компенсации по ремонту поврежденных зданий жители Львовщины могут на портале Дія. Максимальная сумма возмещения – 200 тысяч гривен.

Напомним, во время массированной воздушной атаки РФ по Украине утром 15 августа вражеские ракеты нанесли разрушения во Львове и области. В облцентре от падения обломков повреждены жилые дома и разрушен детсад, возникли возгорания и пострадали несколько человек.

В общей сложности очередное преступление РФ привело к повреждению во Львовской области более ста жилищ, были выбиты более 500 окон.

"К счастью, без жертв. К сожалению, много вреда. Четыре человека получают медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет", – подчеркнул мэр Андрей Садовый.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– страна-агрессор Россия во время массированной ракетной атаки по Украине утром 15 августа нанесла удар по Луцку. Он пришелся на предприятие, которое производило комплектующие для автомобилей;

– защитники Украины утром 15 августа сбили в небе над рядом облцентров 16 российских крылатых ракет. В целом же страна-агрессор РФ атаковала 28 ударными средствами, есть прилеты.

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