В Львове прогремели взрывы во время воздушной тревоги: первые подробности

Ночью и под утро вторника, 19 сентября, войска России атаковали Львовскую область ударными дронами-камикадзе типа Shahed. В результате прилета возник пожар на промышленном складе во Львове и пострадали люди.

Взрывы подтвердил глава областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram. По его словам, на Львовщине силы ПВО работали по вражеским БПЛА.

Также громко было в части Львова. Руководитель ОВА призвал не называть в сети локации и не выкладывать фото и видео.

"В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина!" – написал он.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил в Telegram, что есть угроза повторных атак врага на Львов. Он уточнил, что в области работают силы противовоздушной обороны.

До этого в Воздушных Силах ВСУ объявили угрозу ударных дронов на Львовщине. В 04:17 жителей областного центра призвали срочно направляться в укрытия.

После пяти утра Садовой подтвердил удар "Шахеда" на территории города, в результате чего загорелась крыша промышленного склада в одном из районов и есть пострадавшие.

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Председатель ОВА Максим Козицкий уточнил, что на складах возник значительный пожар, из-под завалов спасли травмированных мужчину и женщину. На месте работали все профильные службы.

Отметим, что в ночь на 19 сентября, взрывы также прогремели в Кривом Роге, Одессе и в Хмельницкой области. Все детали новой атаки РФ на украинские города – по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики нанесли удар по Торецку и Авдеевке Донецкой области. Это привело к разрушениям частных домов, повреждению автомобиля, но самое ужасное – погибли два мирных жителя.

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