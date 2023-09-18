Россия ночью атаковала Украину 24 'Шахедами' и 17 ракетами: силы ПВО сбили 35 целей

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 18 сентября сбили 17 вражеских крылатых ракет и 18 дронов-камикадзе Shahed-136/131. В целом же страна-агрессор РФ запустила в сторону наших регионов 41 цель.

Российские ударные БПЛА летели на Николаевщину и Одесщину, а ракеты были обезврежены над Днепропетровщиной, Полтавщиной и Хмельнитчиной. Детали относительно атаки рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что в ночь на понедельник враг атаковал нашу страну "Шахедами" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Дроны летели с двух направлений: Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (временно оккупированный Крым). Всего зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей.

"18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования", – сообщили в ВС ВСУ.

В то же время пуски 17 ракет типа Х-101/Х-555/Х-55 оккупанты совершили из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Волгоградской области РФ.

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"Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей. Держим небо! Вместе к победе!" – отметили защитники неба.

Известно, что над Днепропетровской областью под утро понедельника сбили две крылатые ракеты. На это указал глава ОВА Сергей Лысак, поблагодарив защитников за круглосуточную защиту неба.

А в утренней сводке Генерального штаба ВСУ отмечалось, что с начала этих суток российские оккупанты нанесли массированный удар с применением крылатых ракет и ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Одесщины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 17 сентября, защитники неба Украины уничтожили 12 из 16 воздушных целей, которыми Россия атаковала юг страны. В частности, силы ПВО сбили шесть вражеских ракет и шесть дронов Shahed. Часть целей привела к прилетам на Одесщине.

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