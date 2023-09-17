Россия устроила новую атаку на Украину: в Одессе прогремел взрыв
Государство-террорист Россия 17 сентября совершило массированную атаку ракетами и дронами по Украине. Под утро мощный взрыв прогремел в Одесской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. Воздушная тревога в регионе продолжалась с полчетвертого воскресенья.
"Жители Одесщины, остается ракетная опасность для нашего региона. Пожалуйста, находитесь в укрытиях! Берегите себя и близких", – отметил чиновник.
Перед тем местные мониторинговые каналы сообщали, что российские оккупанты запустили в сторону Одесской области дроны-камикадзе типа Shahed, а затем – ракеты.
В общем угроза ударов сохранялась для любого региона, ведь воздушная тревога охватила всю территорию Украины.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 8 сентября оккупационные войска России запустили в сторону Одесщины 20 ударных дронов-камикадзе. В ходе той атаки защитники украинского неба сбили 16 "Шахедов".
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