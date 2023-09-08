Войска РФ атаковали Одесщину беспилотниками: прогремели взрывы

В Одесской области в ночь на 8 сентября, было слышно взрывы. Оккупационные войска России запустили в сторону региона ударные дроны-камиказде.

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О взрывах сообщили местные каналы в Telegram около часу ночи. По предварительных данным, беспилотники сбивали силы ПВО.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили жителей Одесской области о ракетной опасности. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Военные заявили, что было зафиксировано пуски нескольких ударных БпЛА типа "Shahed" из Чауды (Крым) и нескольких групп "Shahed" из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ).

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в 01:08 призвал жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов спускаться в укрытия. При этом в ПС ВСУ заявили, что вражеские БПЛА приближаются к Одессе.

Мониторинговый канал Monitor отметил, что под угрозой Черноморск и Измаильский район.

Позже воздушную тревогу также объявили в Херсонской и Николаевской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 7 сентября Россия устроила очередную атаку на Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Силами и средствами украинской ПВО были уничтожены 25 из 33 запущенных оккупантами БПЛА.

Несколько групп дронов-камикадзе были направлены преимущественно на Сумщину и Одесщину.

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