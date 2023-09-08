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Оккупанты ночью запустили по Украине 20 дронов, 16 целей сбили силы ПВО

Марина Погорилко
War
2 минуты
3,7 т.
Оккупанты ночью запустили по Украине 20 дронов, 16 целей сбили силы ПВО

Ночью 8 сентября российские террористические войска снова устроили массированную атаку на Украину, запустив 20 иранских дронов Shahed-136. 16 целей сбили защитники украинского неба.

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Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что смертоносные снаряды враг запускал с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – ТОТ, Крым).

Отмечается, что все БПЛА были направлены в Одесскую область. К отражению удара в пределах Одесской и Николаевской областей были применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

Оккупанты ночью запустили по Украине 20 дронов, 16 целей сбили силы ПВО

Напомним, в ночь на 8 сентября в Одесской области произошли взрывы. Оккупационные войска России запустили в сторону региона ударные дроны-камикадзе. По предварительным данным, по ним работали силы ПВО.

Военные сообщали, что были зафиксированы пуски нескольких ударных БпЛА типа Shahed из Чауды (Крым) и нескольких групп Shahed из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ).

Минувшей ночью россияне также атаковали Украину иранскими дронами. БПЛА ударили, в частности, по жилому кварталу в городе Сумы, нанеся повреждения гражданской инфраструктуре. Разрушения получили, в частности, один частный дом, два магазина и 20 квартир в многоэтажке. Еще один дрон-камикадзе удалось уничтожить благодаря силам ПВО Украины.

Всего ночью 7 сентября силами и средствами украинских ПВО было сбито 25 из 33 запущенных оккупантами БПЛА. Несколько групп дронов-камикадзе были направлены преимущественно на Сумщину и Одесщину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 сентября Россия ударила дронами-камикадзе по Одесской области, там раздавались взрывы. В результате атаки один человек погиб. Кроме того, в нескольких населенных пунктах были зафиксированы разрушения и пожары.

– Также 6 сентября взрывы прогремели в Киеве. Государство-террорист Россия устроила комбинированную ракетную атаку на украинскую столицу, в том числе с применением баллистики. Все враждебные цели были сбиты силами противовоздушной обороны.

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