Оккупанты ночью запустили по Украине 20 дронов, 16 целей сбили силы ПВО

Ночью 8 сентября российские террористические войска снова устроили массированную атаку на Украину, запустив 20 иранских дронов Shahed-136. 16 целей сбили защитники украинского неба.

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Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что смертоносные снаряды враг запускал с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – ТОТ, Крым).

Отмечается, что все БПЛА были направлены в Одесскую область. К отражению удара в пределах Одесской и Николаевской областей были применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

Напомним, в ночь на 8 сентября в Одесской области произошли взрывы. Оккупационные войска России запустили в сторону региона ударные дроны-камикадзе. По предварительным данным, по ним работали силы ПВО.

Военные сообщали, что были зафиксированы пуски нескольких ударных БпЛА типа Shahed из Чауды (Крым) и нескольких групп Shahed из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ).

Минувшей ночью россияне также атаковали Украину иранскими дронами. БПЛА ударили, в частности, по жилому кварталу в городе Сумы, нанеся повреждения гражданской инфраструктуре. Разрушения получили, в частности, один частный дом, два магазина и 20 квартир в многоэтажке. Еще один дрон-камикадзе удалось уничтожить благодаря силам ПВО Украины.

Всего ночью 7 сентября силами и средствами украинских ПВО было сбито 25 из 33 запущенных оккупантами БПЛА. Несколько групп дронов-камикадзе были направлены преимущественно на Сумщину и Одесщину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 сентября Россия ударила дронами-камикадзе по Одесской области, там раздавались взрывы. В результате атаки один человек погиб. Кроме того, в нескольких населенных пунктах были зафиксированы разрушения и пожары.

– Также 6 сентября взрывы прогремели в Киеве. Государство-террорист Россия устроила комбинированную ракетную атаку на украинскую столицу, в том числе с применением баллистики. Все враждебные цели были сбиты силами противовоздушной обороны.

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