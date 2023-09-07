Ночью вражеский Shahed попал по жилому кварталу в Сумах: известно о повреждениях

Российские оккупационные войска в ночь на 7 сентября ударили Shahed-136 по городу Сумы. Попадание было по жилому кварталу, есть поврежденная гражданская инфраструктура.

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Об этом сообщила в Telegram Сумская областная военная администрация. Пресс-служба отметила, что обошлось без жертв.

По ее данным, по территории города ударил один вражеский БПЛА типа Shahed-136.

Поврежден один частный дом, два магазина и 20 квартир в многоэтажке. Еще один дрон-камикадзе удалось уничтожить благодаря силам ПВО Украины.

Воздушные силы Украины отчитались, что ночью 7 сентября Россия устроила очередную атаку иранскими дронами по нашей стране. Противовоздушная оборона сбила 25 из 33 запущенных врагом БПЛА. Несколько групп дронов-камикадзе были направлены преимущественно на Сумщину и Одесщину.

В течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. Налет на этот регион состоялся уже в четвертый раз за последние пять дней. Там повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. Пострадали два человека.

Как писал OBOZREVATEL, утром в четверг, 7 сентября, ВС РФ нанесли ракетный удар по территории Запорожского района. Предварительно, военные преступники применили баллистическое вооружение по гражданскому инфраструктурному объекту.

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