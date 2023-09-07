Оккупанты ночью атаковали юг Одесщины, есть разрушение и пострадавший: все подробности

Ночью 7 сентября российские террористы три часа атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесщины. В результате налета БПЛА пострадал один гражданский человек.

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Также в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. О последствиях атаки сообщил в Telegram начальник Одесского ОВА Олег Кипер.

Пострадавшим оказался водитель грузового автомобиля, который получил легкую травму ноги. На месте идет ликвидация последствий.

Кипер отметил, что это уже четвертая атака россиян на Измаильский район за последние пять дней.

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