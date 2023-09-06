Россия атаковала Одесщину 'Шахедами', прозвучали взрывы: первые подробности

В ночь на среду, 6 сентября, страна-агрессор Россия устроила очередную атаку на Украину, запустив дроны-камикадзе. Под ударом вражеских "Шахедов" снова оказалась Одесская область, там звучали взрывы.

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В Воздушных силах ВСУ писали о движении российских дронов в направлении юга Одесщины, жителей Измаильского района призывали находиться в укрытиях. А мониторинговые паблики информировали о работе сил ПВО по вражеским целям.

"Измаильский район, пожалуйста, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Это очень важно! Работу ПВО не снимайте и не выкладывайте в соцсети", – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По предварительной информации, есть как и сбития дронов, так, к сожалению, и прилеты. Официальные данные о последствиях атаки предоставит ОВА и ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска страны-агрессора России ночью 4 сентября устроили массированную атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по югу Одесской области Украины. Силы ПВО сбили около 17 ударных БПЛА, но были и попадания в гражданскую инфраструктуру.

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