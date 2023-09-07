Оккупанты нанесли удар по Запорожской области: на место отправились все службы

В четверг, 7 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Запорожского района. Предварительно военные преступники Кремля применили баллистическое вооружение.

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Об этом сообщил в Telegram руководитель Запорожской ОВ Юрий Малашко. По его словам, к месту теракта уже отправились все службы.

Напомним, ночью 7 сентября российские террористы также в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. В результате налета БПЛА пострадал один гражданский человек. Также в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.

Накануне войска государства-террориста нанесли ракетный удар по городу Запорожье. В одном из районов облцентра поражен объект гражданской инфраструктуры. Пострадали два работника предприятия.

Также 6 сентября российские воины жестоко ударили по Константиновке в Донецкой области. Снаряды террористов попали по рынку, где находилось много людей. В результате атаки погибли 17 человек, среди них ребенок, ранения получили по меньшей мере 32 гражданских.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 7 сентября украинские силы ПВО уничтожили 25 из 33 запущенных российскими оккупантами иранских БПЛА Shahed-136. Несколько групп дронов-камикадзе были направлены преимущественно на Сумщину и Одесщину.

– Президент Зеленский на фоне очередного удара российской армии по мирным украинцам – на этот раз по рынку в Константиновке Донецкой области обратился к международной общественности. Теракт оккупантов показал миру, что с Москвой не может быть никаких договоренностей.

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