Оккупанты обстреляли Константиновку, погибли 16 человек, в том числе ребенок. Фото и видео

Днем 6 сентября российские войска обстреляли Константиновку. Российские снаряды попали по рынку, где находились многие люди.

Видео дня

Погибли по меньшей мере 16 человек, среди них ребенок, ранения получили 20 гражданских. На теракт РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

6 сентября российские оккупанты обстреляли рынок в Константиновке.

"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная нелюдь. На этот момент артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ни в чем не виноваты. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Как можно скорее победить это российское зло", – написал глава государства.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, ранены по меньшей мере 20 человек. Среди тех, кого убила Россия – ребенок.

"В результате обстрела рынка уже известно о 16 погибших, из них 1 ребенок. По меньшей мере 20 человек ранены. Мои искренние соболезнования семьям и близким. Все службы работают. Пожар локализован. Помогаем пострадавшим. Спасибо спасателям, полицейским и медикам, которые работают на месте", – написал глава правительства.

Об ударе по мирному городу в Донецкой области первые сообщения появились после 14 часов дня.

"В Константиновке ужасный прилет. По поступающим сообщениям – в людное место. Подробностей на данный момент нет", – сообщил в 14:13 паблик "Типовая Константиновка".

Затем там уточнили, что место прилета "очень людное", а очевидцы с места сообщают о большом количестве раненых и погибших.

Корреспондент "Общественного" отметил, что вражеские снаряды попали на территорию гражданского объекта.

"Есть погибшие и раненые среди мирных жителей", – говорится в сообщении.

При этом корреспондент "Радио Свобода" с места событий сообщил, что предварительно погибли 16 человек.

Новость дополняется.