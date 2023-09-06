В Киевской области в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар: подробности. Фото

Утром 6 сентября в Киевской области возник пожар в результате падения обломков вражеской ракеты. Возгорание зафиксировано на территории торгового предприятия.

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Об этом сообщили в Telegram ГСЧС Украины. Спасатели оперативно ликвидировали огонь. Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия не обнаружены.

Напомним, около 06:00 утра 6 сентября в Киеве раздались взрывы. Государство-террорист Россия устроила комбинированную ракетную атаку на украинскую столицу – все вражеские цели были сбиты силами противовоздушной обороны.

"Предварительно, из района Саратовской области, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. В то же время по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно – баллистического", – сообщил начальник КГГА Сергей Попко.

Предварительно обошлось без жертв и разрушений.

В то же время, по данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью Россия запустила против наших мирных городов 33 воздушных цели, из которых 23 удалось сбить силам ПВО. В частности, на Украину летели:

– 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;

– 1 баллистическую ракету "Искандер-М";

– 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 6 сентября Россия устроила очередную атаку на Украину, запустив дроны-камикадзе. Под ударом вражеских "Шахедов" снова оказалась Одесская область, там звучали взрывы. В результате атаки один человек погиб.

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