Оккупанты ночью запустили по Украине 8 ракет и 25 дронов, 23 цели сбили силы ПВО

Ночью 6 сентября российские террористы устроили новую массированную воздушную атаку на Украину ударными дронами и крылатыми ракетами. 23 цели удалось сбить силами и средствами противовоздушной обороны Украины.

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Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных целей:

– 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;

– 1 баллистическую ракету "Искандер-М";

– 25 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).

В ПС ВСУ уточнили, что по маршруту следования ракет и дронов работала ПВО. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

В итоге защитникам украинского неба удалось сбить:

– 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";

– 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Напомним, этой ночью под атакой дронов, в частности, оказался Измаильский район Одесской области. По предварительной информации, есть как и сбитие дронов, так, к сожалению, и прилеты.

Также накануне оккупанты накрыли огнем населенный пункт Ивановка Дарьевской общины. Террористы открыли огонь по населенному пункту из минометов. В результате обстрелов травмы получили две женщины 53 и 73 лет, которые находились во дворах своих домов. Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы. Врачи диагностировали у женщин минно-взрывные травмы, ранения грудных клеток и конечностей.

4 сентября россияне устроили массированную атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по югу Одесской области Украины. Силы ПВО сбили около 17 ударных БПЛА, но были и попадания в гражданскую инфраструктуру. Сообщалось о повреждениях зданий предприятий, сельхозтехники и оборудования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 4 сентября украинские ПВО приземлили 23 дрона-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства. В общей сложности войска РФ атаковали 32 беспилотниками, запуская их группами в несколько волн – по югу страны.

– Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев проинспектировал Сумское направление и отметил, что там необходимо усилить противовоздушную оборону для защиты украинского неба от атак со стороны врага. Кроме того, наши воины должны укрепить регион на случай нового нападения российских захватчиков.

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