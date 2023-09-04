Россия ночью атаковала Украину 32 'Шахедами': силы ПВО сбили 23 цели, есть прилеты

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 4 сентября приземлили 23 дрона-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства. В общем войска РФ атаковали 32 беспилотниками, запуская их группами в несколько волн – по югу страны.

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. К сожалению, есть и попадания – в Одесской и Днепропетровской областях.

По данным военных, ударные БПЛА врага летели с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ).

"Всего зафиксированы пуски 32 "Шахедов", которые атаковали Одесщину и Днепропетровщину", – говорится в сообщении.

Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеских дрона.

"Применена истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Держим небо! Вместе – к победе!" – добавили в ВС ВСУ.

Отметим, что на Одесщине массированная ночная атака "Шахедами" продолжалась 3,5 часа и была направлена по гражданской инфраструктуре юга региона. Там силы ПВО сбили не менее 17 дронов, однако произошли и попадания: в Измаильском районе повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за падения обломков сбитых БПЛА возникли возгорания на территории гражданских объектов.

При этом в Днепропетровской области защитники сбили шесть дронов, но зафиксирован прилет в объект инфраструктуры. Там возник пожар.

Предварительно, в обоих случаях обошлось без пострадавших и жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время вражеской массированной атаки на Одесщину ночью 3 сентября защитники неба сбили 22 из 25 "Шахедов. Тогда был и прилет по портовой инфраструктуре области – из-за него начался пожар, травмы получили двое гражданских.

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