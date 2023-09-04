Оккупанты ночью нанесли удар по Днепропетровщине, есть прилет в объект инфраструктуры

Ночью 4 сентября российская оккупационная армия атаковала Днепропетроскую область ударными дронами-камикадзе. Часть БПЛА сбили силы противовоздушной обороны, но также зафиксирован прилет в объект инфраструктуры.

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Защитники из воздушного командования "Восток" приземлили 6 ударных дронов. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, вражеская атака началась в регионе под утро. В небе над областью защитники из воздушного комадования "Восток" уничтожили 6 БПЛА. В то же время глава ОВА сообщил, что есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.

В результате вражеской атаки возник пожар. Остальные последствия обстрела уточняются. Лысак добавил, что по предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, войска страны-агрессора России ночью 4 сентября устроили массированную атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по югу Одесской области Украины. Силы ПВО сбили около 17 ударных БПЛА, но были и попадания в гражданскую инфраструктуру.

Накануне ночью, 3 сентября, Россия атаковала Одесщину 25 дронами-камикадзе Shahed-136/131. Из них 22 ударных БПЛА силы ПВО уничтожили, в то же время был и прилет по портовой инфраструктуре, приведший к пожару и двум пострадавшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит антидроновые системы Slinger, производства австралийской компании Electro Optic Systems. Они способны сбивать вертолеты и "Шахеды". Это будет способствовать удовлетворению важнейших потребностей безопасности и обороны.

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