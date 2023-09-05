"Эффективность ПВО должна быть повышена": Наев проинспектировал Сумское направление и дал задание военным. Видео

На Сумском направлении нужно усилить противовоздушную оборону для защиты украинского неба от атак со стороны врага. Кроме того, нашим воинам предстоит укрепить регион на случай нового нападения российских захватчиков.

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Проинспектировал это направление командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев. В своем аккаунте в Facebook генерал-лейтенант утром 5 сентября показал видео поездки и рассказал о задачах, которые поставил перед военнослужащими (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

"Четко определил всем главные задачи: первое – повышение безопасности гражданского населения, второе – недопущение действий диверсионно-разведывательных сил на этом направлении, третье – любые средства воздушного нападения, движущиеся по Сумщине, должны сбиваться. Эффективность системы ПВО должна быть повышена", – заявил Наев.

Он сообщил, что посетил штаб защитников Сумского направления, общался с командиром группировки, личным составом на командных пунктах бригад и отдельных батальонов.

"Командиры ясно осознали поставленные задачи. Они понимают, что я их обязательно проверю", – написал генерал-лейтенант.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Наев рассказал, что украинские военнослужащие в Киевской области сбили крылатую ракету с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер". Вражескую цель уничтожили бойцы мобильной огневой группы.

– Командующий Объединенными Силами ВС Украины заявил, что модернизация нашего авиационного парка позволит приблизить победу. Генерал-лейтенант Наев поблагодарил партнеров и отметил, что залог успеха Украины – в единстве.

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