Наев объяснил, в чем исключительная важность F-16 для Украины, и поблагодарил союзников

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заявил, что модернизация авиационного парка Воздушных сил позволит сократить путь победы Украины в войне с Россией. Генерал-лейтенант подчеркнул, что воздушная составляющая является важным аспектом в усилении мощности нашей армии.

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Также он поблагодарил партнеров, которые продолжают оказывать помощь Украине. Об этом сообщает Командование Объединенных Сил ВС Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Наева, увеличение мощности воздушной составляющей добавляет уверенности, что современные истребители быстро приблизят долгожданную победу Украины в войне против российских оккупантов. При этом генерал подчеркнул, что речь может идти не только об F-16, но также о других самолетах.

"Мы понимаем, что наши партнеры передают нам очень много вооружения, ракет и боеприпасов. Конечно, когда увеличиваются мощности воздушной составляющей, это добавляет нам уверенности, что они очень быстро приблизят долгожданную победу. Развитие авиационного парка Воздушных сил ВСУ за счет F-16 или может других летательных аппаратов – это сокращение пути к победе. Это нужно понимать", – сказал Наев.

Кроме того, командующий Объединенными Силами ВСУ выразил благодарность партнерам за всеобъемлющую военную помощь.

"Мы искренне благодарим наших партнеров и понимаем, что только в единстве нашей, наших партнеров, всего украинского народа – залог наших общих действий и получения победы над врагом", – заявил Наев.

Напомним, украинский пилот с позывным Moonfish, который сейчас проходит обучение на истребителе F-16, рассказал, что союзники учли пожелания Украины во время составления плана обучения. По его словам, больше внимания будет уделено миссиям, соответствующим реалиям российско-украинской войны.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16, однако поставки состоятся после выполнения определенных условий. Среди этих условий – обученный украинский персонал и необходимые разрешения, инфраструктура и логистика.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина традиционно в последнюю субботу августа отмечает День авиации – не только гражданской, но и военной. Она играет чрезвычайно важное значение в условиях войны, ведь противостоит российским ракетам, дронам, авиабомбам, которые при попадании наносят много бед украинским городам.

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