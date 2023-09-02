Наев показал, как бойцы ПВО сбили из переносного ЗРК 'Стингер' крылатую ракету: видео

Украинские военнослужащие в Киевской области сбили крылатую ракету с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер". Вражескую цель уничтожили бойцы мобильной огневой группы.

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Военные получили награды "За мужество и отвагу". Об этом в Telegram сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, последствия попадания вражеской ракеты были бы ужасающими как для гражданского населения, так и для объектов критической инфраструктуры. Наев поблагодарил военных за боевой дух, успешную организацию и обеспечение защиты украинского неба.

"Конкретно эта мобильная огневая группа, которая имеет на вооружении переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер", за последние две недели сбила два средства воздушного нападения – "шахед" и 30 августа ракету Х-101. Эффективность очень высокая", – сказал Наев.

Напомним, Россия в ночь на 30 августа 2023 года устроила массированную ракетную атаку на Украину. Около 5 утра взрывы прогремели в Киеве, а также в области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 сентября Россия нанесла удар по Винницкой области. Вражеская ракета "Калибр", запущенная из акватории Черного моря, попала по одному из предприятий в регионе.

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