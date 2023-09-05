Оккупанты из минометов обстреляли Ивановку в Херсонской области: есть раненые

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Херсонской области. Днем 5 сентября путинские террористы накрыли огнем населенный пункт Ивановка Дарьевской громады.

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В результате преступных действий россиян среди мирных жителей есть раненные. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, российские террористы открыли огонь по населенному пункту из минометов. В результате обстрелов травмы получили две женщины 53 и 73 лет.

Во время минометного обстрела пострадавшие находились во дворах своих домов. Пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали. Врачи диагностировали у женщин минно-взрывные травмы, ранения грудных клеток и конечностей.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что при процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, российские военные произвели минометный обстрел села Ивановка Бериславского района около 11:30. Также правоохранители сообщили, что оккупанты повредили частные дома и хозяйственные постройки.

В настоящее время прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят первоочередные следственные действия на месте очередного военного преступления.

Напомним, 3 сентября российская армия нанесла очередной удар по прифронтовой Херсонщине. На этот раз под удар попал поселок Белозерка, снаряд угодил в частный двор, убив 35-летнего хозяина дома на месте.

Ранее сообщалось, что вражеские войска вечером 2 сентября обстреляли Краматорск на Донетчине. Под удар попало кладбище, а также автодорога вблизи многоэтажного дома.

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