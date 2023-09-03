Войска РФ обстреляли Херсонщину и убили мужа: его жена и маленькая дочь ранены

Около 18:00 3 сентября российская армия нанесла очередной удар по прифронтовой Херсонщине. На этот раз под удар попал поселок Белозерка, снаряд угодил в частный двор, убив 35-летнего хозяина дома на месте.

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Также от этой атаки пострадали 36-летняя супруга мужчины и ее 9-летняя дочь. О трагедии сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

Все пострадавшие находятся в реанимации, а правоохранители возбудили уголовное дело против очередного военного преступления России. Известно, что захватчики палили по мирному поселку из артиллерии.

А в самом Херсоне от новой атаки армии противника пострадал местный житель. Он также получил медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 3 сентября Силы ПВО Украины отразили массированную атаку РФ дронами-камикадзе по Одесской области. В небе над регионом были уничтожены 22 из 25 "Шахедов".

Вражеские войска вечером 2 сентября обстреляли Краматорск на Донетчине. Под удар попало кладбище, а также автодорога вблизи многоэтажного дома.

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