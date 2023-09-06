В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы: все вражеские цели уничтожили силы ПВО

Около 06:00 утра 6 сентября в Киеве прогремели взрывы. Государство-террорист Россия устроила комбинированную ракетную атаку на украинскую столицу – все вражеские цели были сбиты силами противовоздушной обороны.

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О работе ПВО сообщили в Telegram Киевской городской военной администрации. Эту информацию подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. На столицу еще идут ракеты", – написал он.

Затем начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что россияне устроили комбинированную атаку на мирный город.

"Предварительно, из района Саратовской области, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. В то же время по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно – баллистического", – сообщил чиновник.

По его словам, все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.

"По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", – уточнил он, добавив, что официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована Воздушными Силами после обобщения данных.

Отметим, что в настоящее время по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Российские террористы снова запустили из самолетов Ту-95МС крылатые ракеты, которые уже находятся в воздушном пространстве нашего государства. Мониторинговые каналы сообщили, что ракеты маневрируют и меняют траекторию довольно часто.

Напомним, также взрывы этой ночью прогремели в Измаильском районе Одесщины. Россияне в течение трех часов терроризировали местных жителей иранскими "Шахедами". В результате атаки один человек погиб.

Кроме того, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 сентября российские оккупанты накрыли огнем населенный пункт Ивановка Дарьевской громады на Херсонщине. В результате преступных действий россиян среди мирных жителей есть раненые.

– 4 сентября оккупанты устроили массированную атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по югу Одесской области Украины. Силы ПВО сбили около 17 ударных БПЛА, но были и попадания в гражданскую инфраструктуру.

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