Почти вся Украина 'красная': объявлена воздушная тревога из-за запуска оккупантами крылатых ракет

Под утро 6 сентября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу – "покраснело" большинство регионов. Российские террористы снова запустили из самолетов Ту-95МС крылатые ракеты, которые уже зашли в воздушное пространство нашего государства.

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Об опасности предупредили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие.

Мониторинговые каналы заявили об угрозе крылатых ракет Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей. По состоянию на 04.57 сообщили о работе ПВО по областям. В частности, призвали находиться в укрытиях жителей Кременчуга.

Также группа ракет двигается в направлении Черкасской области. О повышенной опасности в регионе сообщил в Telegram начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По состоянию на 5.15 мониторинговые каналы сообщили о ракетной угрозе для Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей.

Напомним, также этой ночью Россия устроила очередную атаку "Шахедами" на Одесщину. Там раздавались взрывы. В Воздушных силах ВСУ писали о движении российских дронов в направлении юга Одесщины, жителей Измаильского района призвали находиться в укрытиях. А мониторинговые паблики информировали о работе сил ПВО по вражеским целям.

По предварительной информации, есть как и сбивание дронов, так, к сожалению, и прилеты. Официальные данные о последствиях атаки предоставят ОВА и ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты продолжают терроризировать жителей Херсонской области. Днем 5 сентября путинские террористы накрыли огнем населенный пункт Ивановка Дарьевской общины. В результате атаки россиян среди мирных жителей есть раненые.

– Ночью 4 сентября во время массированной атаки дронами по Одесской области часть БПЛА упала и сдетонировала на территории Румынии. В МИД Украины подчеркнули, что это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО.

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