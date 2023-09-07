Оккупанты ночью запустили по Украине 33 'Шахеда', 25 дронов сбили силы ПВО

Ночью 7 сентября Россия устроила очередную атаку на Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Силами и средствами украинских ПВО были уничтожены 25 из 33 запущенных оккупантами БПЛА.

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Об этом сообщили в Telegram Воздушных Сил ВСУ. Смертельно опасные беспилотники захватчики запускали с северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – ТОТ, Крым).

Отмечается, что несколько групп дронов-камикадзе были направлены преимущественно на Сумщину и Одесщину.

Напомним, в частности, этой ночью в течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. Налет на этот регион состоялся уже в четвертый раз за последние пять дней. В результате преступных действий россиян пострадал один гражданский человек.

Также в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.

Минувшей ночью российские террористы устроили новую массированную воздушную атаку на Украину ударными дронами и ракетами. 23 цели из 33 удалось сбить силами и средствами противовоздушной обороны Украины, в частности:

– 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

– 1 баллистическую ракету "Искандер-М";

– 15 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 сентября россияне устроили массированную атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по югу Одесской области Украины. Силы ПВО сбили около 17 ударных БПЛА, но были и попадания в гражданскую инфраструктуру.

– 3 сентября силы ПВО отразили массированную атаку РФ дронами-камикадзе по Одесской области. В небе над регионом были уничтожены 22 из 25 "Шахедов".

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