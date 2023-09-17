Россия ночью запустила по Украине 10 ракет и шесть дронов: силы ПВО сбили 12 целей

Защитники неба Украины отразили очередную ракетную и дроновую атаку России по нашим городам. На утро воскресенья, 17 сентября, они сбили шесть вражеских ракет и столько же ударных беспилотников типа Shahed.

Воздушная тревога охватила всю страну, но атаковал агрессор преимущественно юг Одесщины. О результатах работы ПВО рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что ночью враг нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА. Всего было зафиксировано 16 средств воздушного нападения:

– шесть дронов Shahed-136/131 атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда);

– 10 ракет Х-101/Х-555/Х-55 запускались из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса.

"Основное направление удара – юг Одесщины. По маршруту следования ракет и БПЛА работала противовоздушная оборона", – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения защитники привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и другие способы поражения.

Видео дня

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 12 воздушных целей: шесть Shahed-136/131 и шесть крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55", – отметили в Воздушные силы.

Там добавили, что попадание вражеских ракет произошло по территории гражданского аграрного предприятия на Одесщине. На месте прилета работали специалисты ГСЧС.

По словам спикера Украинской добровольческой армии – Юг, главы Общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука, над Одесщиной были сбиты два дрона-камикадзе, а остальные четыре – над Николаевщиной. Также пять из шести российских ракет защитники уничтожили именно в небе над Одесской областью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на пятницу, 15 сентября, РФ запустила по Украине 17 дронов-камикадзе Shahed, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины. Силы ПВО тогда уничтожили все вражеские БПЛА.

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