В Воздушных силах показали, как сбивали российские ракеты над Одесщиной. Видео

Российские войска 17 сентября снова атаковали Одесщину. По вражеским ракетам отработали воины Воздушного командования "Юг".

Как защитники сбивали воздушные цели над Одесской областью, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины показали на видео. Его опубликовал командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

"Для тех, кто не спит – утренняя боевая работа воинов воздушного командования "Юг" по рашистским крылатым ракетам! 17 сентября 2023 года. Одесщина. Любимый город может спать спокойно!" – написал Олещук.

На зрелищных кадрах видно, как силы ПВО попадают по вражеской ракете, после чего она взрывается в воздухе.

Видео дня

Напомним, в ночь на 17 сентября российские войска снова атаковали Украину. Вражеские ракеты и дроны-камикадзе фиксировались над центральными, восточными и южными областями.

В частности, взрывы раздавались в Одесской области. Там оккупанты нанесли удар по агропредприятию. Предварительно обошлось без жертв.

Также россияне обстреляли Харьков ракетами С-300. Четыре из них попали по гражданскому предприятию, там вспыхнул пожар.

Всего за ночь Россия запустила по Украине 10 ракет и шесть дронов. Силы ПВО сбили 12 целей.