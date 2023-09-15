Оккупанты ночью запустили по Украине 17 'Шахедов', все дроны сбили силы ПВО

Оккупанты в ночь на пятницу 15 сентября запустили по Украине 17 ударных "Шахедов", которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все 17 российских дронов.

Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что враг запускал смертоносные БПЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ).

Для уничтожения враждебных целей привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих сил обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 сентября государство-террорист Россия в очередной раз совершила налет на Украину ударными дронами. Украинская ПВО уничтожила 17 из 22 смертоносных беспилотников.

Также ВСУ нанесли урон врагу – в сети опубликовали видео атаки во временно оккупированном Крыму, во время которой была уничтожена система противовоздушной обороны С-400 "Триумф". По итогам отработки враг потерял технику на 1,2 млрд долларов.

Видео дня

Более того, Россия, развязавшая полномасштабную войну против Украины, теперь вынуждена усиливать противовоздушную оборону своей столицы. В последние недели она "просмотрела структуру" ПВО малой и средней дальности вокруг Москвы.

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