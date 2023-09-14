У оккупантов – минус 1,2 млрд долларов: появилось новое видео атаки на Крым и спутниковые фото ПВО, которое могли уничтожить

В сети опубликовали видео атаки во временно оккупированном Крыму, в ходе которой была уничтожена система противовоздушной обороны С-400 "Триумф". По итогам отработки враг потерял техники на 1,2 млрд долларов.

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Кроме того, в сети появились спутниковые снимки системы ПВО, которую могли уничтожить в ночь на 14 сентября. Об этом сообщает OSINTtechnical в соцсети X, ранее известной, как Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

OSINT-расследователь опубликовал спутниковые снимки, на которых видно радары и пусковые установки С-400 "Триумф". Снимки были сделаны около двух недель назад.

Кроме того, еще в прошлом году туристы во временно оккупированном Крыму позировали на фоне ЗРК С-400 под Евпаторией. Тогда фотогрфии появились в открытых источниках в интернете. Более того, благодаря фотографиям OSINT-расследователи смогли установить точные координаты ПВО страны-агрессора.

Также в сети появилось видео, которое демонстрирует успешную отработку по вражеским целям во временно оккупированном Крыму. Под Евпаторией прогремела серия мощных взрывов, после которых поднялся огромный столб дыма. Кроме того, на кадрах видно, что оккупанты из стрелкового оружия стреляют в небо трассирующими пулями.

При этом очевидцы на видео подтверждают, что прилеты были точно в цель, ведь после взрывов была заметна детонация на земле.

Напомним, утром 14 сентября вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Российские оккупанты пожаловались на очередную атаку беспилотников и сообщили о работе своей ПВО.

Позже стало известно, что военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провела уникальную спецоперацию у временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долл. США.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане страны-агрессора России устроили очередную истерику из-за новых взрывов во временно оккупированном Крыму. Россияне пожаловались, что над захваченным полуостровом свободно летают дроны и предъявили претензии министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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