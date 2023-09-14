В Евпатории прогремели взрывы, оккупанты пожаловались на атаку дронов: в небе виднелось зарево. Фото и видео

Утром 14 сентября вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Российские оккупанты пожаловались на очередную атаку беспилотников и сообщили о работе своей ПВО.

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Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер" из свидетельств очевидцев. На опубликованном в сети фото виден мощный взрыв, в результате которого поднялся столб дыма (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что попадание предварительно пришлось в установку ПВО россиян.

Кроме того, о пролете дронов, нескольких взрывах и зареве сообщили, например, местные жители в группе "AMS EUPATORIA Евпатория" в Telegram. Как пишут СМИ, в районе Евпатории расположены несколько военных частей. Также недалеко от нее находится и военный аэродром Саки, по которому украинская армия уже наносила удар.

По словам местных жителей, взрывы прогремели, предположительно, в районе пгт Заозерное. Люди жаловались, что от взрывной волны в Евпатории у многих "дома ходили ходуном".

Напомним, накануне "бавовна" побывала во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма. Там попадание пришлось по судоремонтному заводу оккупантов, вспыхнул пожар. Это предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, является основной площадкой для построения и ремонта судов Черноморского флота РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля", – заявили в минобороны РФ.

Как пишут росСМИ, предварительно в результате атаки два человека погибли и 26 пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе. Все они – сотрудники завода.

Также сообщается, что на территории завода повреждены два судна: дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск", они вспыхнули. Оба судна находились на ремонте в сухом доке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Издание Sky News сообщило, что во время ночной атаки на Севастополь 13 сентября Украина ударила по кораблям Черноморского флота РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате были повреждены два корабля ЧФ РФ.

– Атака на Севастополь ожидаемо вызвала истерику у российских пропагандистов. В частности, известный кремлевский ведущий Владимир Соловьев возмутился и призвал атаковать в ответ западные объекты, производившие ракеты, которые применила Украина.

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