Украина нанесла удар по кораблям РФ в Севастополе ракетами Storm Shadow – Sky News

Во время ночной атаки на Севастополь 13 сентября Украина ударила по кораблям Черноморского флота РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате были повреждены большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем ракет "Калибр".

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Об этом сообщает британский телеканал Sky News, ссылаясь на осведомленные источники на Западе и в Украине. "Это были Storm Shadow", – сообщил один из них.

Как известно, в 2023 году Украина получила крылатые ракеты Storm Shadow от Великобритании. А на саммите НАТО в июле 2023 года Франция заявила о передаче SCALP EG. Французский и британские варианты ракеты в целом идентичны, а отличия заключаются лишь в программном обеспечении и самолетах, которые являются носителями ракет.

Украинская авиация может запускать британские ракеты Storm Shadow на расстояние более 150 миль (более чем 240 километров), пишет Sky News.

Этот обстрел Севастополя был потенциально самым большим ударом по российским морским целям за время полномасштабной войны. Это также первая известная успешная атака на российскую подлодку в этом противостоянии.

Ранее в Воздушных силах ВСУ уже намекнули, что удар по порту во временно оккупированном Севастополе 13 сентября был нанесен ракетами Storm Shadow/SCALP. Об этом может свидетельствовать заявление командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, который выразил благодарность украинским пилотам за "замечательную боевую работу".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью в среду, 13 сентября, в оккупированном Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы – очевидцы насчитали минимум семь. После них над городом поднялся дым. Зафиксированы прилеты по судоремонтному заводу оккупантов, там вспыхнул пожар.

– Во время ночной атаки был поврежден большой десантный корабль и подлодка Черноморского флота РФ. Речь идет о большом десантном корабле "Минск" и подлодке "Ростов-на-Дону". Также повреждено оборудование завода, сообщили в ГУР.

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