Один из них – носитель 'Калибров': появились данные о кораблях, которые могли быть повреждены в результате атаки на Севастополь

В результате атаки на Севастополь, которая произошла ночью 13 сентября, могли быть повреждены 2 корабля Черноморского флота России. Речь идет о большом десантном корабле "Ропуча" и подлодке "KILO", которая является носителем ракет "Калибр".

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Об этом на своей странице в соцсети Х, ранее известной как Twitter, сообщил ОSINT-исследователь М.Т. Андерсон. Официальной информации о потерях оккупантов в результате атаки на Севастополь пока нет.

Также, по данным Андерсона, на утро 12 сентября в городском порту также находились другие ключевые суда ЧФ РФ: "Буян-М" класса "Рапучая" и "Адмирал Макаров" (класс "Григорович").

Напомним, 13 сентября в оккупированном Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы – очевидцы насчитали минимум семь. После них над городом поднялся дым. Есть прилеты по судоремонтному заводу оккупантов, там вспыхнул пожар.

Так называемый губернатор временно оккупированного РФ Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку и написал, что пожар вспыхнул на негражданском объекте в районе Килен-балки. Там расположен 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ.

В минобороны РФ заявили об ударе десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В атаке обвинили украинскую армию.

Как пишут росСМИ, предварительно, в результате атаки два человека погибли и 26 пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Севастопольский морской завод им. С.Орджоникидзе. Все они – сотрудники завода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети поднялся ажиотаж из-за взрывов, которые ночью 13 сентября прогремели в Севастополе. В традиционной для себя манере россияне требовали больше бомбардировать Киев, а также жалуются, что им страшно выходить на улицу.