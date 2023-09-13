'Страшно из дома выходить': россияне и их сторонники устроили истерику из-за взрывов в Крыму и размечтались о бомбардировках Киева

В сети поднялся ажиотаж из-за взрывов, которые ночью 13 сентября прогремели в Севастополе. В традиционной для себя манере россияне требуют больше бомбить Киев, а также жалуются, что им страшно выходить на улицу.

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Об этом они писали в комментариях на российских Telegram-каналах, освещавших последние взрывные новости из временно оккупированного Крыма. Также граждане РФ открыто радовались атакам оккупантов ударными беспилотниками на Одесщину и Сумщину, также состоявшимся этой ночью.

"Сегодня геранят Одесскую область и Сумскую", "Надо по Киеву больше бить, они там заскучали", "Самые главные цели в Киеве", "Украина за несколько лет превратилась в террористическое государство. Россия пришла помочь вернуть свободу. Никто не будет терпеть аналог ИГИЛ возле своих границ", "Из дома становится страшно выходить, прилеты, стрельба, обстрелы, ужас кромешный", – писали россияне в сети.

Напомним, ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы – очевидцы насчитали минимум семь. После них над городом поднялся дым. Есть прилеты по судоремонтному заводу оккупантов, там вспыхнул пожар.

Так называемый губернатор временно оккупированного РФ Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку и написал, что пожар вспыхнул на негражданском объекте в районе Килен-балки. Там расположен 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ.

Также Розвозжаев сообщил, что в результате атаки ВСУ по Севастополю, по предварительной информации, якобы пострадали 24 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россияне устроили очередную истерику из-за атаки беспилотников на Московскую область РФ. Минобороны РФ отчиталось, что все БПЛА были "успешно" сбиты системами противовоздушной обороны, однако россияне не поверили в очередные легенды военного ведомства.

– В августе россияне истерили в сети из-за нового видео атаки дронов на Крымский мост, а также обиделись на президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана из-за событий в Черном море. В комментариях к публикациям в z-пабликах главные "антинацисты" наперегонки требовали стереть Украину и украинский народ с лица земли, а также призывают правительство РФ нанести ядерные удары по территории нашей страны.