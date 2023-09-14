'Сколько можно?' Россияне устроили истерику из-за новых взрывов в Крыму и требуют действий от Шойгу

Граждане страны-агрессора России устроили очередную истерику из-за новых взрывов во временно оккупированном Крыму. Россияне пожаловались, что над захваченным полуостровом свободно летают дроны и предъявили претензии министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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Также в РФ высмеяли заявления российского минобороны о якобы успешной работе ПВО в Крыму. Истерику россияне устроили в пропагандистских Telegram-каналах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Россияне заявили, что над домами в Евпатории ночью летали БПЛА. При этом обвинили министерство обороны РФ в отсутствии противовоздушной обороны на захваченном полуострове.

Граждане РФ упрекнули оккупационную "власть" Крыма, которая еще в прошлом году хвасталась тем, что полуостров якобы полностью защищен средствами ПВО.

Кроме того, россияне напомнили заявление главного военного преступника РФ Владимира Путина о том, что война против Украины "идет по плану". Граждане РФ возмущены, что на фоне таких заявлений БПЛА атакуют объекты в Крыму.

Вместе с тем в РФ высмеяли заявления министерства обороны Россия о якобы успешной работе ПВО. Россияне пожаловались, что БПЛА, вероятно, в очередной раз "сбили" кораблями или складами с боеприпасами.

К слову, накануне пропагандисты спросили у Шойгу победит ли страна-террорист Россия в войне против Украины. На что он без слов дал понять, что победы оккупантам не видать.

Напомним, утром 14 сентября вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Российские оккупанты пожаловались на очередную атаку беспилотников и сообщили о работе своей ПВО.

Ранее министерство обороны страны-агрессора России заявило, что утром 14 сентября надводные беспилотники совершили атаку на корабли Черноморского флота РФ. Оккупанты выдали, что все цели якобы были успещно уничтожены.

Накануне "бавовна" побывала во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма. Там попадание пришлось по судоремонтному заводу оккупантов, вспыхнул пожар. Это предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, является основной площадкой для построения и ремонта судов Черноморского флота РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Издание Sky News сообщило, что во время ночной атаки на Севастополь 13 сентября Украина ударила по кораблям Черноморского флота РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате были повреждены два корабля ЧФ РФ.

– Атака на Севастополь ожидаемо вызвала истерику у российских пропагандистов. В частности, известный кремлевский ведущий Владимир Соловьев возмутился и призвал атаковать в ответ западные объекты, производившие ракеты, которые применила Украина.

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