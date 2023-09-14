Оккупанты пожаловались на новую атаку на Черноморский флот: подробности

Министерство обороны страны-агрессора России заявило, что утром 14 сентября надводные беспилотники совершили атаку на корабли Черноморского флота РФ. Оккупанты выдали, что все цели якобы были успещно уничтожены.

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Захватчики заявили, что 5 морских безэкипажных катеров атаковали патрульный корабль "Сергей Котов". Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.

По информации захватчиков, атака морскими дронами на патрульный корабль произошла в акватории Черного моря. Оккупанты заявили, что дроны пытались атаковать цель около 5 часов утра.

В то же время минобороны РФ по традиции отчиталось об успешном уничтожении всех дронов.

"В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля", – заявили оккупанты.

Стоит отметить, что патрульный корабль "Сергей Котов" может быть вооружен модульным ракетным комплексом "Калибр-К" с ракетами Х-35 или ракетами семейства "Калибр". Кроме того, на патрульном корабле размещается авиационная группа – 1 вертолет Ка-27ПС или Ка-29, или Ка-52К и до четырех БПЛА в палубном ангаре.

Напомним, утром 14 сентября вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Российские оккупанты пожаловались на очередную атаку беспилотников и сообщили о работе своей ПВО.

Накануне "бавовна" побывала во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма. Там попадание пришлось по судоремонтному заводу оккупантов, вспыхнул пожар. Это предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, является основной площадкой для построения и ремонта судов Черноморского флота РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Издание Sky News сообщило, что во время ночной атаки на Севастополь 13 сентября Украина ударила по кораблям Черноморского флота РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате были повреждены два корабля ЧФ РФ.

– Атака на Севастополь ожидаемо вызвала истерику у российских пропагандистов. В частности, известный кремлевский ведущий Владимир Соловьев возмутился и призвал атаковать в ответ западные объекты, производившие ракеты, которые применила Украина.

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