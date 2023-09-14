Оккупанты ночью запустили по Украине 22 'Шахеда', 17 дронов сбили силы ПВО

В ночь на 14 сентября государство-террорист Россия в очередной раз совершило налет на Украину ударными дронами Shahed-136. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 17 из 22 смертоносных беспилотников.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Telegram, что над регионом защитники неба с ПВК "Восток" сбили три беспилотника.

По его словам, обломки одного из них упали в Первомайской общине Никопольщины, что привело к частичному разрушению частного дома. Еще 6 – повреждены. Также повреждения получили 8 хозяйственных сооружений, 3 авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.

"По тому же району враг бил из тяжелой артиллерии и "Града". Досталось Марганецкой громаде. Чрезвычайники обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак", – добавил Лысак и отметил, что всюду обошлось без пострадавших.

В Telegram Воздушных сил подтвердили уничтожение 17 из 22 российских "шахедов". Отмечается, что оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" по трем направлениям: мыс Чауда – Крым; Ейск, Курск – РФ.

Вражеские БПЛА летели в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

Напомним, минувшей ночью, 13 сентября, российские террористические войска также атаковали Украину "Шахедами". 32 из 44 целей были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны. Враг запускал смертоносные БПЛА из трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск на Одесщину и Сумщину.

13 сентября взрывы раздались на юге Одесской области. В результате попадания в Измаильском районе по меньшей мере 7 человек получили ранения, зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Вспыхнул пожар. Враг атаковал регион в течение 4,5 часов.

Военные отметили, что попаданием повреждены нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во время атаки РФ на Украину "Шахедами" 13 сентября жители румынского округа Тулча получили сообщение RO-Alert с призывом скрыться в укрытиях во время ночной атаки РФ по Одесщине. Их предупредили, что существует возможность падения объектов с воздушного пространства.

– Позже в Румынии нашли новые обломки дрона. Они оказались разбросаны на площади в несколько десятков метров в районе городов Нуферу и Виктория в округе Тулча. По данным СМИ, около 5 часов утра правоохранители получили данные о взрыве и падении дронов.

Позже стало известно, что Румыния снова вызвала главу российской дипломатической миссии в свой МИД из-за нового инцидента с обломками дрона.

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