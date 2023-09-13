Оккупанты ночью запустили по Украине ударные дроны, 32 цели сбили силы ПВО

Ночью 13 сентября российские террористические войска устроили новую атаку на Украину, запустив ударные дроны Shahed-136. 32 из 44 целей были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны.

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Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что враг запускал смертоносные БПЛА по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск.

Российские оккупанты атаковали Одесщину и Сумщину. К отражению атаки была привлечена истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Напомним, в ночь на 10 сентября российские оккупационные войска устроили атаку на Украину с применением ударных дронов Shahed. Они заходили на нашу территорию с севера, в ряде областей была объявлена тревога, после чего по вражеским целям работала ПВО.

Защитники украинского неба уничтожили 26 ударных дронов из 33, запущенных врагом в направлении Киевщины. Позже стало известно о падении обломков вражеских БПЛА в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы.

11 сентября украинским ПВО удалось сбить 12 из 12 "Шахедов", запущенных россиянами по Украине. Большинство ракет также не достигли своих целей. Дроны были запущены из Ейска (Краснодарский край РФ) в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 сентября российские террористы в очередной раз атаковали юг Одесской области ударными дронами. В результате попадания в Измаильском районе по меньшей мере 6 человек получили ранения, зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры.

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