Силы ПВО сбили 12 из 12 'Шахедов', запущенных врагом: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки

Ночью 11 сентября российские террористические войска снова атаковали Украину дронами и ракетами. Защитникам нашего неба удалось сбить около 14 "Шахедов", большинство ракет также не достигли своих целей.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, дроны были направлены из Ейска (Краснодарский край РФ) в Днепропетровскую и Запорожскую области.

"Именно было запущено 9 ударных БПЛА. Затем эта цифра выросла. В ближайшее время мы предоставим официальную информацию", – рассказал он, добавив, что "есть еще информация по Сумщине".

В общей сложности по его словам было сбито около 14 "Шахедов" и еще один БПЛА неустановленного типа.

Кроме того, оккупанты запускали и противорадиолокационные ракеты и ракеты Х-59.

"Это ракеты (противорадиолокационные - ред.), которые запускаются с тактической авиации Су-34 и Су-35. Также атаковали управляемыми авиационными ракетами Х-59. Очевидно, что большинство не достигло своих целей. Результаты мы обнародуем впоследствии", – добавил Игнат.

В Telegram Воздушных сил сообщили, что ударные БпЛА типа "Shahed-136/131" россияне запускали с юго-восточного направления (Ейск, Приморско-Ахтарск – РФ). 12 из 12 смертоносных дронов удалось сбить силами и средствами украинской ПВО. К отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы.

Ударные БПЛА, а также один дрон неустановленного типа были сбиты в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей.

"Также враг применил тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Предварительно без потерь. Информация уточняется", – отметили в ВС ВСУ.

Напомним, 11 сентября во время воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы. Оккупанты запустили по городу дроны и ракеты.

Минувшей ночью россияне запустили в направлении Киевщины 33 ударных БПЛА Shahed-136. Противовоздушная оборона уничтожила 26 из них. В области в результате ночной атаки травмированы четыре человека.

Позже стало известно о падении обломков вражеских БПЛА в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. Кроме того, в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. Взрывной волной в одном из районов области повреждены 8 частных домов: выбиты окна, двери, иссечены фасады и кровли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Представитель Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что во время воздушных атак осенью и зимой войска России, скорее всего, будут применять тактику смешанных ударов. Для обстрелов будут использовать ударные дроны и дальнобойные ракеты.

– Также утром 10 сентября российские войска атаковали центр Херсона. В результате атаки повреждено образовательное учреждение, а также магазин и трансформаторная подстанция.