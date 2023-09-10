Россия атаковала Украину дронами-камикадзе: работала ПВО, в Киеве обломки БПЛА попали в многоэтажку

В ночь на воскресенье, 10 сентября, российские оккупационные войска устроили новую атаку на Украину с применением ударных дронов "Shahed". Они заходили на нашу территорию с севера, в ряде областей была объявлена тревога, после чего по вражеским целям работала ПВО.

Видео дня

В частности, звуки взрывов были слышны в Киеве и области. "В Киевской области и в столице работает ПВО. На Киев еще двигаются БПЛА. Находитесь в укрытиях!" – писал мэр Киева Виталий Кличко.

Позже стало известно о падении обломков вражеских БПЛА в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. "Все службы направляются на места. Детали впоследствии", – отметил Кличко.

Также обломки БПЛА упали и загорелись на проезжей части в Соломенском районе Киева.

В Подольском районе обломки упали на открытую местность, поврежденных зданий там нет. Есть один пострадавший – у него острая реакция на стресс. Медики оказали пострадавшему помощь на месте.

В Святошинском районе Киева обломки БПЛА упали в районе парка "Совки", там произошло возгорание.

В Шевченковском районе обломки дрона попали в квартиру многоэтажного дома. Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно, без жертв, сообщили в КГВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 8 сентября российские террористические войска снова устроили массированную атаку на Украину, запустив 20 иранских дронов Shahed-136. 16 целей сбили защитники украинского неба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!