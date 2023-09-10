Оккупанты обстреляли Херсон: загорелся дом, поврежден магазин, трансформаторная подстанция и учебное заведение
Утром 10 сентября российские войска атаковали центр Херсона. В результате атаки повреждено образовательное учреждение, а также магазин и трансформаторная подстанция.
Также в городе горел попавший под вражеский обстрел жилой дом, помощь медиков понадобилась 68-летней женщине. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.
"Около 7:00 оккупанты ударили по образовательному заведению. Из-за попадания вражеских снарядов в здании повреждены кровля и окна. Также обстреляли и жилой дом. У 68-летней женщины диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Ей оказали медпомощь и оставили на месте", – отмечено в сообщении Херсонской ОВА.
В то же время, по данным начальника военной администрации Херсона Романа Мрочко, вражеские снаряды также попали в магазин и повредили трансформаторную подстанцию, а в оказавшемся под обстрелом доме вспыхнул пожар.
Напомним, в ночь на 10 сентября Россия атаковала Киев и область "Шахедами". Силами ПВО уничтожено 26 дронов-камикадзе из 33 запущенных врагом. Атака осуществлялась оккупантами из российского Курска.
Обломки сбитых дронов упали в трех районах Киева, преимущественно – на открытых участках.
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