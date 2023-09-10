Россия атаковала Киев "Шахедами": уничтожены более 20 дронов-камикадзе
В ночь на 10 сентября российские войска атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Они заходили в столицу группами с разных направлений.
Силы ПВО уничтожили более 20 вражеских целей. Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации.
"Этой ночью враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Предварительно, это были барражирующие боеприпасы типа "Shahed". Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БпЛА, точное количество и тип укажут Воздушные Силы" – отметил начальник КМВА Сергей Попко.
Благодаря отличной работе сил противовоздушной обороны своих целей дроны не достигли. Однако обломки сбитых БПЛА упали в нескольких районах столицы.
"В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков – упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем – без угрозы жизни", – подчеркнул Попко.
Он добавил, что данные оперативного сведения пока уточняются.
"Продуцируйте ребятам из ПВО за отличную работу. А лучше слов – найдите их сборы и задонатьте. Поддерживайте воинов каждый день!" – призвал Попко.
Напомним, в ночь на 10 сентября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Ударные дроны типа "Shahed" заходили на территорию Украины, в частности, с севера, в ряде областей была объявлена тревога, после чего по вражеским целям отработала ПВО.
В частности, звуки взрывов были слышны в Киеве и области.
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