Россия атаковала Киев 'Шахедами': уничтожены более 20 дронов-камикадзе

В ночь на 10 сентября российские войска атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Они заходили в столицу группами с разных направлений.

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Силы ПВО уничтожили более 20 вражеских целей. Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации.

"Этой ночью враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Предварительно, это были барражирующие боеприпасы типа "Shahed". Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БпЛА, точное количество и тип укажут Воздушные Силы" – отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Благодаря отличной работе сил противовоздушной обороны своих целей дроны не достигли. Однако обломки сбитых БПЛА упали в нескольких районах столицы.

"В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков – упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем – без угрозы жизни", – подчеркнул Попко.

Он добавил, что данные оперативного сведения пока уточняются.

"Продуцируйте ребятам из ПВО за отличную работу. А лучше слов – найдите их сборы и задонатьте. Поддерживайте воинов каждый день!" – призвал Попко.

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Ударные дроны типа "Shahed" заходили на территорию Украины, в частности, с севера, в ряде областей была объявлена тревога, после чего по вражеским целям отработала ПВО.

В частности, звуки взрывов были слышны в Киеве и области.