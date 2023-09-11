В Кривом Роге прогремели взрывы во время воздушной тревоги: первые подробности

В Кривом Роге на Днепропетровщине утром в понедельник, 11 сентября, прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Оккупанты запустили по городу дроны и ракеты.

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Как сообщили местные каналы в Telegram, взрывы было слышно около 4 часов утра. В Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты запустили по региону ударные дроны-камикадзе и крылатые ракеты.

"Две группы "Шахедов" с юга и востока в направлении Кривого Рога", – говорится в сообщении. Позже в ПС заявили, что в сторону Кривого войска России запустили крылатые ракеты.

Напомним, что утром 8 сентября в Кривом Роге было зафиксировано попадание в здание полиции и еще более десять админзданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома, а также в четыре десятка авто.

В результате российской атаки один человек погиб, более 70 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября российские войска атаковали центр Херсона. В результате атаки повреждено образовательное учреждение, а также магазин и трансформаторная подстанция.