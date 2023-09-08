В Кривом Роге прогремел взрыв

Утром 8 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв. Горожан призвали ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

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Об этом написал руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Взрыв раздался во время воздушной тревоги.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Кривом Роге была объявлена в 08:57, сообщение о взрыве появилось в Telegram-канале Вилкула в 09.03.

"Есть информация, как минимум, о выбитых окнах и сильном пожаре. Фото все видим. Не публикуем. Ждем официальную информацию. Тревога еще продолжается", – говорится в сообщении местного издания "Свой Кривой Рог".

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